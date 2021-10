Trading-Seminar: 10 spannende deutsche Nebenwerte - von 2G Energy bis Hawesko

» Jetzt anmelden und am 27. Oktober renditestarke Investitionsmöglichkeiten kennenlernen!

Die zweite Reihe am deutschen Aktienmarkt ist einen Blick wert. Hier gibt es viele mittelständische Firmen, die mit stabilem Umsatz- und Gewinnwachstum glänzen, aber die von der Börsenpresse kaum beachtet werden. Im Trading-Seminar am 27. Oktober stellt Simon Betschinger von Traderfox zehn spannende deutsche Nebenwerte vor, mit denen Anleger an der Börse profitieren können.

Die Aktie von VERBIO hat in den letzten Jahren um mehr als den Faktor 60 zugelegt. Von unter 1 Euro ging es auf 60 € nach oben. Das Thema "Energiegewinnung aus nachwachsenden Rohstoffen" ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Wirtschaft. Unbemerkt von den meisten Börsianern hat sich auch die Aktie von Envitec Biogas auf den Weg nach oben gemacht. In Zeiten hoher Energiepreise werden die Biogasanlagen auf einmal wieder exzellente Renditen ab. Auch, dass sich die Funkwerk-Aktie seit 2016 verfünfzehnfacht hat, dürfte den meisten Anlegern entgangen sein.

"Es lohnt sich, das deutsche Nebenwerte-Segment im Blick zu behalten", sagt der Trading-Profi im Vorgepräch. Simon Betschinger stellt in diesem Trading-Seminar am 27. Oktober zehn spannende deutsche Nebenwerte vor, denen die Redaktion vom aktien Magazin www.aktien-mag.de auch in den kommenden Jahren starke Wachstumszahlen zutraut.

Ihr Experte Simon Betschinger

Simon Betschinger ist 1980 in Tübingen geboren und ist Diplom Volkswirt (Uni Konstanz). Er ist Unternehmer, Ökonom und Trader. 2007 hat er gemeinsam mit Martin König die TraderFox GmbH gegründet. TraderFox gehört zu den führenden Unternehmen auf dem Gebiet der automatischen Chart­Muster­erkennung, Echtzeit-Signal­generierung und der Visualisierung von Chart­informationen.

