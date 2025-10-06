Trading Idee: DAX - Korrektur schon durch?

Trading Idee

Der DAX befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend und konnte bislang bis leicht über die Marke von 24.500 Punkten ansteigen. Im Verlaufshoch der Vorwoche wurden 24.529 Punkte erreicht, bevor der Index am Widerstandsbereich um 24.500 Punkte nach unten abprallte und eine Korrektur einleitete. Diese wurde bisher knapp oberhalb des 10er-EMA im 4-Stundenchart bei rund 24.320 Punkten aufgefangen.

Im 4-Stundenchart bildete der DAX zum Handelsende eine bullische Kerze mit langem unteren Schatten aus, ein Hinweis auf erneutes Kaufinteresse in diesem Bereich. Kurzfristig könnte der Index nochmals leicht nachgeben, sollte sich jedoch im Bereich des 10er-EMA im 4-Stundenchart stabilisieren. Solange der DAX nicht nachhaltig unter diesen gleitenden Durchschnitt fällt, ist mit einem erneuten Anstieg in Richtung des Widerstands um 24.500 Punkte zu rechnen. Kommt es dort zu einem weiteren Hochlauf, dürfte dieser dem bestehenden Aufwärtstrend folgend über die Marke von 24.500 Punkten hinausführen.

Es bieten sich Long-Positionen im DAX an. Dazu könnte ein Turbo-Long der Bank UBS (UQ0ZQV) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.800 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €16,57 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 24.000 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €8,57 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Call Emittent UBS ISIN/WKN Hebelprodukt DE000UQ0ZQV4 / UQ0ZQV Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 12,36/12,37€ (06.10.2025, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 23.165,00 Punkte Knock-out-Schwelle 23.165,00 Punkte Hebel 20,00 Abstand zum Knock-out 4,98% Stop-Loss Call 8,57€ Ziel Call 16,57€ (+43,09%)

