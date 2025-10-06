Trading Idee: DAX - Korrektur schon durch?
Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich
Der DAX befindet sich weiterhin in einem klaren Aufwärtstrend und konnte bislang bis leicht über die Marke von 24.500 Punkten ansteigen. Im Verlaufshoch der Vorwoche wurden 24.529 Punkte erreicht, bevor der Index am Widerstandsbereich um 24.500 Punkte nach unten abprallte und eine Korrektur einleitete. Diese wurde bisher knapp oberhalb des 10er-EMA im 4-Stundenchart bei rund 24.320 Punkten aufgefangen.
Im 4-Stundenchart bildete der DAX zum Handelsende eine bullische Kerze mit langem unteren Schatten aus, ein Hinweis auf erneutes Kaufinteresse in diesem Bereich. Kurzfristig könnte der Index nochmals leicht nachgeben, sollte sich jedoch im Bereich des 10er-EMA im 4-Stundenchart stabilisieren. Solange der DAX nicht nachhaltig unter diesen gleitenden Durchschnitt fällt, ist mit einem erneuten Anstieg in Richtung des Widerstands um 24.500 Punkte zu rechnen. Kommt es dort zu einem weiteren Hochlauf, dürfte dieser dem bestehenden Aufwärtstrend folgend über die Marke von 24.500 Punkten hinausführen.
Fazit:
Es bieten sich Long-Positionen im DAX an. Dazu könnte ein Turbo-Long der Bank UBS (UQ0ZQV) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.800 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €16,57 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte bei 24.000 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €8,57 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.
Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.
|Trading Idee: DAX
|Basiswert
|DAX (ISIN: DE0008469008)
|Produktgattung
|Turbo Call
|Emittent
|UBS
|ISIN/WKN Hebelprodukt
|DE000UQ0ZQV4 / UQ0ZQV
|Laufzeit
|Open End
|Kurs K.-o.-Call (Datum)
|12,36/12,37€ (06.10.2025, 08:00 Uhr)
|Basispreis variabel
|23.165,00 Punkte
|Knock-out-Schwelle
|23.165,00 Punkte
|Hebel
|20,00
|Abstand zum Knock-out
|4,98%
|Stop-Loss Call
|8,57€
|Ziel Call
|16,57€ (+43,09%)
Hier finden Sie weitere Trading Ideen.
Disclaimer:
Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.