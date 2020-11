Trading Idee DAX: Widerstandsbereich hält - Short-Chance!

Analyse

Nach dem starken vorherigen Hochlauf im DAX ist ein direkter Anstieg über den Widerstand bei 13.200/13.300 Punkten eher unwahrscheinlich. Zudem auch der Taktgeber aus den USA, der S&P 500, erneut am Widerstandsbereich von 3.650 Punkten nach unten abgeprallt ist und nun im Bereich von 3.550 Punkten deutlich tiefer notiert. Sollte der DAX unter 13.000 Punkte fallen, könnte sich schnell weitere Abwärtsdynamik entwickeln. Nicht zu vergessen sind auch die unteren zahlreichen noch offenen Gaps. Gaps werden in der Regel auch wieder geschlossen. Das nächste untere Gap befindet sich bei 12.600 Punkten und könnte als mittelfristige Zielmarke einer Korrektur dienen.

Einen weiteren Hinweis auf eher wieder fallende Kurse lieferte der jüngste CoT-Report, der am Montag veröffentlicht wurde. Daraus ging hervor, dass die US-Profis (Commercials) ihre Short-Positionen auf den S&P 500 im Wochenvergleich weiter erhöht haben. Die Commercials rechnen also mit erneut nachgebenden Kursen im S&P 500 und liegen langfristig mit ihrer Ausrichtung eher richtig als falsch. Kommt aber der S&P 500 ins Rutschen, dürfte auch der DAX erneut unter Druck geraten.

Fazit:

Trader könnten den erwarteten weiteren Rücklauf im DAX für eine Short-Position nutzen. Es bietet sich eine Short-Position mit einem Unlimited Turbo Optionsschein der BNP Paribas (PP1EYJ) auf den DAX an. Das Kursziel befindet sich im Bereich von 12.600 Punkten am ersten unteren noch offenen Gap. Der Stopp könnte etwas über dem Widerstand bei 13.300 Punkten platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: DAX (ISIN: DE0008469008)

• Produktgattung: Unlimited Turbo Optionsschein

• Emittent: BNP Paribas

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000PP1EYJ4 / PP1EYJ

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Put (Datum): 5,91€/5,92€ (19.11.2020, 11:15 Uhr)

• Basispreis variabel: 13.606,44 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 13.606,44 Punkte

• Hebel: 27,60

• Abstand zum Knock-out: 3,31%

• Stopp-Loss Short: 2,76€

• Ziel Short: 10,06€ (+85,35%)

