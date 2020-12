Trading Idee EUR/USD: Setup am 10er-EMA funktioniert weiterhin

Analyse

Im Bereich des 10er-EMA erfolgte wieder einmal die Wende nach oben. In der aktuellen starken Aufwärtsbewegung im EUR/USD laufen Abwärtskorrekturen in der Regel leicht unter dem 10er-EMA aus. Hier bieten sich also Long-Positionen nach dem Motto "Buy the dip" an. Ein Kursrutsch unter den 10er-EMA, gefolgt von einem erneuten Kursanstieg über diese wichtige Signallinie generiert dabei ein neues Stärkesignal. Der Aufwärtstrend im EUR/USD ist weiterhin klar intakt und Kurse über dem 10er-EMA sind stark bullish einzustufen.

Auch die Überschneidung des 50er-EMA über den 200er-EMA im Wochenchart Mitte November deutet bereits seit längerem auf eine langfristige Kursstärke im EUR/USD hin. Möglicherweise gelingt dem Währungspaar sogar ein Durchbruch nach oben aus dem steigenden Trendkanal heraus und die Etablierung eines neuen, steiler steigenden Trendkanals. Das langfristige Kursziel im EUR/USD liegt im Bereich des Widerstands von 1,240 Dollar.

Fazit:

Trader könnten auf einen weiteren Anstieg im EUR/USD setzen und auf einen langfristigen Hochlauf zum Widerstand bei 1,240 US-Dollar spekulieren. Es bietet sich eine Long-Position mit einem Mini Future Long der UBS (UD3DGP) auf den EUR/USD an. Der Stopp könnte unter dem heutigen Verlaufstief bei 1,213 Dollar platziert werden und sollte schnell auf Einstand und nach Möglichkeit in den Gewinn nachgezogen werden.

• Basiswert: EUR/USD (ISIN: EU0009652759)

• Produktgattung: Mini Future Long

• Emittent: UBS

• ISIN/WKN Hebelprodukt: DE000UD3DGP3 / UD3DGP

• Laufzeit: Open End

• Kurs K.-o.-Call (Datum): 17,74€/17,75€ (21.12.2020, 15:12 Uhr)

• Basispreis variabel: 1,00$

• Knock-out-Schwelle: 1,00$

• Hebel: 5,60

• Abstand zum Knock-out: 17,30%

• Stopp-Loss Call: 17,14€

• Ziel Long: 19,35€ (+9,00%)



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

