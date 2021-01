Trading Idee Microsoft: Endlich der Ausbruch

Insgesamt meldete das Unternehmen aus Redmond einen Umsatzanstieg um 17 Prozent auf 43,1 Milliarden Dollar. Die Marktschätzungen lagen hier nur bei rund 40 Milliarden Dollar. Beim Gewinn ging es sogar um ein Drittel auf 15,5 Milliarden Dollar hoch.

Besonders erfolgreich zeigte sich Microsoft erneut bei seinem Cloud-Geschäft, das inzwischen von der Umsatzgröße her die angestammten Bereiche wie Windows, Gaming (Xbox) und Office überflügelt hat. Die Cloud-Sparte insgesamt brachte es auf ein Umsatzplus von 23 Prozent auf 14,6 Milliarden Dollar. Der wichtigste Bestandteil dabei, die Cloud-Plattform Azure, schaffte sogar einen Zuwachs um 50 Prozent, was nicht nur eine Wachstumsbeschleunigung zum Vorquartal bedeutete (damals 48 Prozent plus), sondern auch noch deutlich über dem Marktkonsens von 41,4 Prozent Wachstum lag.

Zusätzlich lieferte Microsoft einen starken Ausblick. Obwohl sich das erste Kalenderquartal saisonal immer etwas schwächer darstellt, rechnet der Konzern mit einem Umsatz von bis zu 41,25 Milliarden Dollar. Das wären rund 3,4 Prozent über den aktuellen Marktschätzungen.

Nachdem die Aktie gestern nachbörslich schon kräftige Zuwächse verzeichnete, dürfte im heutigen regulären Handel endlich der Ausbruch über das bisherige Höchst-Niveau bei rund 232 Dollar geschafft werden. Damit sollte sich eine weitere dynamische Aufwärtsbewegung ausbilden lassen.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies auch mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier empfehlen wir einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,8. Wir sehen ein Potenzial von rund 70 Prozent mit einem Kursziel bei rund 5,80 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 2,10 Euro.

• Basiswert: Microsoft

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE2YPP1

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (27.01.2021 10:40 Uhr): 3,48 Euro

• Basispreis variabel: 198,454983 Dollar

• Knock-out-Schwelle: 198,454983 Dollar

• Hebel: 5,8

• Abstand zum Knock-out: 17,3 Prozent

• Stopp-Loss Call: 2,10 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

