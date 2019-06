Paul Tudor Jones: So sollten sich Anleger jetzt verhalten

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.342,60

Jones Strategie für die Investoren

Die US-Notenbank Federal Reserve hielt den Leitzins die letzten Monate konstant, dennoch ist der Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones davon überzeugt, dass es dieses Jahr zu Zinssenkungen kommen wird. Bei einer von seinem Unternehmen JUST Capital gesponserten Veranstaltung erklärt der Gründer von Tudor Investment gegenüber Bloomberg News seine Strategie. Jones rät den Investoren sich auf mögliche Änderungen einzustellen und vorzubereiten. Seiner Strategie nach, sollten die Anleger ihr Vorgehen anpassen, im Hinblick auf sinkende Zinsen, sowie eine Steigerung des Gold- und US-Dollarwertes. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir 2019 einen ersten Schritt in Richtung Zinssenkung gehen", sagte Jones. "Ich glaube es wäre nicht dazu gekommen, wenn wir nicht in diesen Zollkampf geraten wären und so alles beschleunigt wurde."

Leitzins deutlich unter Normalniveau

Der US-Präsident Donald Trump hat immer wieder auf eine Senkung des Leitzinses gedrängt, doch auch nachdem die Federal Reserve nach der Nullzinspolitik in der Finanzkrise im Jahr 2015 damit begonnen hat den Leitzins schrittweise zu normalisieren, blieb dieser bislang deutlich unterhalb des Normalniveaus. Im letzten Jahr hob die Zentralbank den Leitzins sogar viermal auf bis zu 2,5 Prozent an und die Unsicherheit der Strafzölle, ist weiterhin ein Thema in der Politik. Trump kritisiert die Federal Reserve gegenüber des Nachrichtensenders CNBC für ihre Geldpolitik und fordert eine Lockerung durch Senkung des Leitzinses. Obwohl die Fed bislang auf keine Forderung eingegangen ist, gibt es, laut der Prognosen der CME Group, nun voraussichtlich eine Senkung im Juli. Im September und Dezember würden laut des Unternehmens weitere Anpassungen folgen.

Kurze Periode von Zinssenkungen

Das Federal Open Market Committee, das die Geldpolitik für die Zentralbank festlegt, wird sich innerhalb der nächsten Wochen zusammenfinden und eventuelle Änderungen besprechen, während Jones an seiner Vermutung festhält, dass es zu einer aggressiven aber kurzen Periode der Zinssenkungen kommen wird. Jedoch warnt er auch davor, dass es den Investoren an Erfahrung mit den neuen Zöllen mangeln könnte und sagt, man müsse sich den gesamten Veränderungen insgesamt neu anpassen.

