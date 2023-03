Openbank Tagesgeld: Mit 2,55 Prozent höchster Zinssatz in Deutschland

Folgen FACEBOOK

Falls Sie ein Tagesgeldkonto mit einem hohen Zinssatz suchen, sollten Sie das Tagesgeld Angebot von Openbank in Betracht ziehen. Als Tochtergesellschaft der Santander Gruppe bietet sie aktuell den höchsten Zinssatz in Deutschland von 2,55 Prozent pro Jahr an. Dieser gilt für Beträge bis zu 100.000 Euro und ist jedoch nur für begrenzte Zeit verfügbar. Nach sechs Monaten reduziert sich der Zinssatz auf 1,00 Prozent pro Jahr.