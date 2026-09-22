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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

1&1 Buy

14:21 Uhr
1&1 Buy
Aktie in diesem Artikel
1&1 AG
23,95 EUR 0,10 EUR 0,42%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für 1&1 nach einer hauseigenen Konferenz mit deutschen Unternehmen in München von 26,20 auf 25,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Telekomanbieter sehe sich auf einem guten Weg sowohl zu seinen Jahres- als auch zu seinen mittelfristigen Zielen, heißt es in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung der US-Investmentbank. Unsicherheiten bestünden aber weiterhin im Niedrigband-Spektrum sowie im Streit mit dem Funkmastenpartner Vantage./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1&1 AG

Zusammenfassung: 1&1 Buy

Unternehmen:
1&1 AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
25,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,89%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu 1&1 AG

14:21 1&1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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