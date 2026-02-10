AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
Marktkap. 123,95 Mrd. EURKGV 17,85 Div. Rendite 1,45%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
67,18 €
|Abst. Kursziel*:
8,66%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,32%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|15:41
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|12:11
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|12:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.01.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|27.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG