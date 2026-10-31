AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie
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Marktkap. 141,87 Mrd. EURKGV 17,98 Div. Rendite 1,47%
WKN A2ASUV
ISIN BE0974293251
Symbol BUDFF
AI Analyse
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Anheuser-Busch InBev
Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
79,88 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,70 €
|Abst. Kursziel*:
11,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,54 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG
|06.11.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|07.08.23
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Sell
|UBS AG
|30.10.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
|Deutsche Bank AG