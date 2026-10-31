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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

08:01 Uhr
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
71,76 EUR -0,24 EUR -0,33%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Anheuser-Busch InBev

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
79,88 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
71,70 €		 Abst. Kursziel*:
11,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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