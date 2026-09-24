adidas Aktie
Marktkap. 24,42 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
AI Analyse
adidas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Overweight
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
145,25 €
|Abst. Kursziel*:
58,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
145,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,13%
|
Analyst Name:
Wendy Liu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
204,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|DZ BANK
|11.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
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|adidas Outperform
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|18.09.26
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