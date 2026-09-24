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adidas Aktie

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Marktkap. 24,42 Mrd. EUR

KGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

adidas Overweight

11:06 Uhr
adidas Overweight
Aktie in diesem Artikel
adidas
145,45 EUR 2,90 EUR 2,03%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Veranstaltung "Home of Innovation" in Herzogenaurach sei voll auf Produkte und Innovationen ausgerichtet gewesen, schrieb Wendy Liu am Donnerstagabend in ihrem Resümee. Zum aktuellen Geschäft habe das Management des Sportartikelherstellers nichts durchblicken lassen, aber die mittelfristigen Umsatzambitionen bekräftigt./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 22:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Overweight

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
145,25 €		 Abst. Kursziel*:
58,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
145,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,13%
Analyst Name:
Wendy Liu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
204,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: adidas AG: Ralf Kretschmer, Purchase, settlement via joint custody account with Birgit Kretschmer.
EQS Group EQS-PVR: adidas AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
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