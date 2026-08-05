Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 29,8 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Zahlen für das zweite Quartal im US-Lebensmittelhandel seien in eine turbulente Zeit gefallen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anlegersorgen kursierten um eine belastete Verbrauchernachfrage und einen verschärften Preiswettbewerb jenseits des Atlantik. Dies zeige sich auch im Quartalsbericht der Supermarktkette. Steigende Marktanteile, eine starke Kostenkontrolle und ein überzeugendes Marken- und Preisangebot reflektierten hingegen eine gewisse Widerstandsfähigkeit./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,58 €
|Abst. Kursziel*:
24,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,63%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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