Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 27,08 Mrd. EURKGV 13,76 Div. Rendite 3,59%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
AI Analyse
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der US-Markt dürfte sich als schwierig erwiesen haben, schrieb Frederick Wild in einem Ausblick am Donnerstag. Für die Käufer am Markt dürfte das aber kein Schock sein angesichts deren pessimistischer Haltung zum Lebensmittelhandel./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,15 €
|Abst. Kursziel*:
24,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
|
Analyst Name:
Frederick Wild
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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