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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

15:16 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
32,14 EUR 0,17 EUR 0,53%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal von 43 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der US-Markt dürfte sich als schwierig erwiesen haben, schrieb Frederick Wild in einem Ausblick am Donnerstag. Für die Käufer am Markt dürfte das aber kein Schock sein angesichts deren pessimistischer Haltung zum Lebensmittelhandel./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 15:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,15 €		 Abst. Kursziel*:
24,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
Analyst Name:
Frederick Wild 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

07.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Neutral UBS AG
06.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
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