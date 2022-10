FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Schwächeren Eckdaten des Spezialanlagenbauers für das dritte Quartal stehe ein angehobener Auftragsausblick gegenüber, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zweifel am strukturellen Wachstum bestünden nicht./ajx/mis