Jefferies & Company Inc.

Akzo Nobel Hold

18:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Akzo Nobel von 61 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) und reflektierte damit das ungewisse Konjunkturumfeld und die unsichere Nachfrage./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2025 / 09:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 09:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com