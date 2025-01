JP Morgan Chase & Co.

Akzo Nobel Overweight

10:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Akzo Nobel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight" belassen. Der Markt dürfte die Kennziffern des Chemiekonzerns mit einer gewissen Enttäuschung aufnehmen, schrieb Analyst Chetan Udeshi am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2025 entspreche weitgehend seinen Prognosen und den Konsensschätzungen./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 07:14 / GMT

