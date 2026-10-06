ASML NV Aktie

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Marktkap. 638,33 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
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Symbol ASMLF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

08:31 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.625,60 EUR 0,80 EUR 0,05%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Nachfrage-Indikationen für den Chipzulieferer sähen robust aus, schrieb Sandeep Deshpande in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die am 14. Oktober anstehenden Quartalszahlen. Erste Hinweise auf das kommende Jahr deuteten auf eine im Vergleich zu den Markterwartungen bessere Geschäftsentwicklung hin./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 23:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.635,60 €		 Abst. Kursziel*:
28,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.625,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,18%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.094,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

08:31 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 ASML NV Hold Jefferies & Company Inc.
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