ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Analyst Will Hardcastle sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem insgesamt positiven Zahlenwerk des Versicherers. Beim operativen Gewinn hätten die Jahreszahlen leicht über den Erwartungen gelegen./tih/edh