ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,75 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe durch die Bank besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ergebnisse seien solide und die operativen Trends nachhaltig. Der Quartalsbericht dürfte daher angesichts der Erträge und der Umsatzstärke, sowie auch mit Blick auf die Solvabilität am Markt positiv bewertet werden./tav/bek