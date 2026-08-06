Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 66,42 Mrd. EURKGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
Assicurazioni Generali Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Farooq Hanif in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Experte hob das starke Wachstum beim Neugeschäft im Lebensversicherungsbereich sowie die anhaltend positive Preisentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherungssparte hervor./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 18:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Overweight
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
45,25 €
|Abst. Kursziel*:
-2,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
45,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,53 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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