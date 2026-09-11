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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

08:51 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Misserfolg der SERENA-4-Brustkrebsstudie dürfte die Aktien unter Druck setzen, auch wenn die Erwartungen recht gering gewesen seien, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Denn Giredestrant von Roche habe unter gleichen Voraussetzungen ebenfalls keinen Erfolg gezeigt. Viel wichtiger für Astrazeneca seien allerdings die CAMBRIA-Studien mit Camizestrant als ergänzender Therapie./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
134,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

08:51 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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