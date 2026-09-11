AstraZeneca Aktie
Marktkap. 211,83 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AI Analyse
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Misserfolg der SERENA-4-Brustkrebsstudie dürfte die Aktien unter Druck setzen, auch wenn die Erwartungen recht gering gewesen seien, schrieb Michael Leuchten in seinem am Sonntag vorliegenden Kommentar. Denn Giredestrant von Roche habe unter gleichen Voraussetzungen ebenfalls keinen Erfolg gezeigt. Viel wichtiger für Astrazeneca seien allerdings die CAMBRIA-Studien mit Camizestrant als ergänzender Therapie./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2026 / 19:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
175,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
134,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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