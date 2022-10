Aktie in diesem Artikel AUTO1 5,78 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Die Volumina des dritten Quartals hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Geschäftszahlen. Wachstum in einem harten Markt sei eine Erleichterung./ag/zb