Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

11:41 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 anlässlich der jüngsten Veröffentlichung längerfristiger Ziele mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Nizla Naizer sprach in einer am Montag vorliegenden Einschätzung von einem wichtigen strategischen Update des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Zudem könnte das Erreichen der speziellen "Meilenstein"-Ziele für das Händler- und das Privatkundengeschäft zu einer deutlichen Steigerung des operativen Geschäfts (Ebitda) führen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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