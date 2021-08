ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler habe die Erwartungen an Umsatz und Bruttoergebnis getoppt, schrieb Analyst Adam Berlin am Freitag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/bek