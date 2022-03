Aktie in diesem Artikel AUTO1 9,25 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. 2021 sei für den Autohändler stark zu Ende gegangen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings trübe Unsicherheit über die Verbraucherstimmung den Ausblick./tih/gl