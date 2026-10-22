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AXA Aktie

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Marktkap. 86,17 Mrd. EUR

KGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

21:41 Uhr
AXA Overweight
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
43,15 EUR 0,43 EUR 1,01%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,73 €		 Abst. Kursziel*:
21,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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