AXA Aktie
Marktkap. 86,17 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AI Analyse
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Overweight
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
52,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,73 €
|Abst. Kursziel*:
21,69%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,51%
|
Analyst Name:
Farooq Hanif
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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