NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten für das erste Quartal von 108 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern habe besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Kursziel habe er dennoch gesenkt. Gründe seien eine niedrigere Branchenbewertung sowie ein schwächerer Ausblick für 2023./mis/edh