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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Bechtle Buy

08:01 Uhr
Bechtle Buy
Aktie in diesem Artikel
Bechtle AG
35,52 EUR 0,30 EUR 0,85%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister hält er das obere Ende der neuen Zielspanne für das Gesamtjahr für erreichbar. Die Aktie weise zudem einen 30-prozentigen Abschlag auf ihr historisches Bewertungsniveau auf. Bechtle zählt neben Inficon zu den Favoriten für die zweite Jahreshälfte./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bechtle AG

Zusammenfassung: Bechtle Buy

Unternehmen:
Bechtle AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,26 €		 Abst. Kursziel*:
36,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
35,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,14%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Bechtle AG

17.08.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Bechtle Buy UBS AG
12.08.26 Bechtle Buy Jefferies & Company Inc.
29.07.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
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