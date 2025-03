Bernstein Research

BMW Outperform

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Ausblick mit einer Zielspanne für die operative Auto-Marge von 5 bis 7 Prozent, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beinhalte die bis Mitte März bereits angekündigten US-Zölle, die etwa einen Prozentpunkt gekostet haben dürften. Am Markt hätten Anleger auf 6 bis 7 Prozent gehofft. Reitman merkte an, dass bislang kein anderer Autobauer die Zölle in seine Zielsetzungen einbezogen habe./tih/gl

