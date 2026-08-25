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CANCOM Aktie

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21,40 EUR +0,10 EUR +0,47 %
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Marktkap. 589,91 Mio. EUR

KGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
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ISIN DE0005419105

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Symbol CCCMF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

08:01 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
21,40 EUR 0,10 EUR 0,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister kürzte er nach dem enttäuschenden zweiten Quartal seine kurzfristigen Prognosen. Cancom habe in Deutschland wohl Marktanteile an Bechtle verloren. Bechtle und Inficon sind die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
21,30 €		 Abst. Kursziel*:
36,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,51%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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