CANCOM Aktie
Marktkap. 589,91 Mio. EURKGV 29,11 Div. Rendite 3,75%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
AI Analyse
CANCOM SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse passte die Schätzungen für Europas mittelgroße Unternehmen am Dienstag an die Resultate der Berichtssaison an und kürte neue Favoriten. Bei dem IT-Dienstleister kürzte er nach dem enttäuschenden zweiten Quartal seine kurzfristigen Prognosen. Cancom habe in Deutschland wohl Marktanteile an Bechtle verloren. Bechtle und Inficon sind die Favoriten von Comtesse für das zweite Halbjahr./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 09:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cancom SE
Zusammenfassung: CANCOM Buy
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,30 €
|Abst. Kursziel*:
36,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
21,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,51%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
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|CANCOM Buy
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|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.03.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)