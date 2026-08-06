Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,65 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine starke Entwicklung des Segments Mikrochirurgie habe dem Hersteller von Medizintechnik eine Erholung verschafft, schrieb Susannah Ludwig in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Umsätze seien deutlich stärker gestiegen als die Konsensschätzung es habe erwarten lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,10 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
30,58 €
|Abst. Kursziel*:
-14,65%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
29,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,65%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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