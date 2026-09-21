Continental Aktie
Marktkap. 13,81 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
AI Analyse
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten./tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Buy
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,46 €
|Abst. Kursziel*:
15,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,17%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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