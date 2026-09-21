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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Continental Buy

16:31 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
69,46 EUR -0,52 EUR -0,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analyst Michael Aspinall wertete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Reifen-Importzahlen für Juli aus. Die Einfuhren aus China seien um 70 Prozent eingebrochen. Die Antidumpingmaßnahmen der EU zeigten Wirkung. Die lokale Produktion werde begünstigt, während sich China-Importe weiterhin auf die günstigen Marktsegmente konzentrierten./tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 09:13 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,46 €		 Abst. Kursziel*:
15,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,17%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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