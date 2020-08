HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 105 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Krise habe den Autozulieferer getroffen und er wolle nun wohl mehr sparen als zunächst geplant, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im weiteren Jahresverlauf sollte aber wieder die Wachstumsstory des Unternehmens stärker in den Fokus rücken./mis/jha/