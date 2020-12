FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Continental auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 140 Euro belassen. Eine Normalisierung der Lage durch verfügbare Corona-Impfstoffe sollte zu einer spürbaren Belebung der weltweiten Autonachfrage führen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Reifenhersteller sollte dank seiner breiten globalen Aufstellung und soliden Bilanzstruktur davon profitieren. Zudem erwartet der Experte in den kommenden Quartalen positive Impulse von den eingeleiteten Strukturmaßnahmen und der geplanten Abspaltung der Powertrain-Sparte./edh/mis