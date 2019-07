NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Continental von 139 auf 136 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der rückläufigen Autoproduktion in China habe er seine Prognosen für das globale Branchenwachstum weiter nach unten korrigiert, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zulieferer wie Continental seien von der Entwicklung besonders negativ betroffen. Conti könnte im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen seine Ziele entsprechend kappen./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.