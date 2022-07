NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Continental nach Quartals-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der Barmittelabfluss (FCF) des Autozulieferers und Reifenherstellers liege deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Tom Narayan am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dennoch sei der Jahresausblick auch für diese Kennziffer bestätigt worden./gl/ag