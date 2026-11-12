DZ BANK

Dürr Halten

12.11.26

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Nach dem gemischten dritten Quartal brauche der Anlagenbauer den angestrebten starken Schlussspurt, um die bestätigten Jahresziele zu erreichen, schrieb Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Einen nennenswerten Anpassungsbedarf für die Konsensschätzungen sieht er aber nicht./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG