Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 48,03 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe gut abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Trotz negativer Sondereffekte lägen die Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Dazu komme der angehobene Ausblick für das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis. Goy geht davon aus, dass die Eschborner im weiteren Jahresverlauf auch die übrigen Ziele anheben werden - ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren, wie er betonte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
267,60 €
|Abst. Kursziel*:
12,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
267,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
283,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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