Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 54,83 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 313 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe ein insgesamt gutes Zahlenwerk für das dritte Quartal präsentiert, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
313,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
300,90 €
|Abst. Kursziel*:
4,02%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
308,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,49%
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
303,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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