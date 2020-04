ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 155,30 Euro belassen. Ein wichtige Aussage sehe sie darin, dass die für 2019 versprochene Dividende fließen werde, schrieb Analystin Haley Tam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Oktober sei außerdem die Vorstellung eines dreijährigen Strategieplans zu erwarten und das erste Quartal werde wohl die Erwartungen übertreffen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 13:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



