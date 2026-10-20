Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 54,83 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Enrico Bolzoni am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Das Treasury-Ergebnis habe einen starken Beitrag dazu geleistet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
345,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
306,90 €
|Abst. Kursziel*:
12,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
305,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,08%
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
303,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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