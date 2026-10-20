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JP Morgan Chase & Co.

Deutsche Börse Overweight

08:01 Uhr
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
305,10 EUR -2,90 EUR -0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 345 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Enrico Bolzoni am Dienstag nach den Zahlen für das dritte Quartal. Das Treasury-Ergebnis habe einen starken Beitrag dazu geleistet./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
345,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
306,90 €		 Abst. Kursziel*:
12,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
305,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,08%
Analyst Name:
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
303,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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