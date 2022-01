FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutz vor der Veröffentlichung von Jahreszahlen von 8,70 auf 8,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Ausblick für 2021 du?rfte am unteren Ende der Prognose-Spanne erreicht worden sein, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr geht der Experte von einer vorsichtigen Prognose aus und verwies auf Lieferkettenprobleme sowie die vorübergehende Abschwächung in China. Der Motorenbauer sollte dennoch auch weiter von der Erholung wichtiger Endmärkte und den Erfolgen aus dem Transformationsprogramm profitieren./la/he