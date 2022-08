FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 6 Euro je Aktie belassen. Der Motorenhersteller habe in einem schwierigen Umfeld ein gutes zweites Quartal hinter sich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als größte Herausforderung für das zweite Halbjahr sieht der Experte die Lieferkettenprobleme. Die Bewertung bleibe günstig./ajx/he