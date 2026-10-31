Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es stelle sich die Frage, ob der Hersteller von Johnnie Walker, Smirnoff und Gordon's außerhalb des US-Marktes Aufwärtspotenzial hat, schrieb Edward Mundy am Freitag. Diese Absatzregionen stünden für fast zwei Drittel der Umsätze. Schwache Umsätze in den USA seien derweil bereits in den Schätzungen enthalten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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