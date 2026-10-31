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Symbol DGEAF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

08:31 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
20,93 EUR 0,03 EUR 0,14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Buy" belassen. Es stelle sich die Frage, ob der Hersteller von Johnnie Walker, Smirnoff und Gordon's außerhalb des US-Marktes Aufwärtspotenzial hat, schrieb Edward Mundy am Freitag. Diese Absatzregionen stünden für fast zwei Drittel der Umsätze. Schwache Umsätze in den USA seien derweil bereits in den Schätzungen enthalten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,42 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:31 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
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