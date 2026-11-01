Enel Aktie
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Marktkap. 97,46 Mrd. EURKGV 22,69 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
AI Analyse
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Analyst Javier Garrido attestierte dem italienischen Energiekonzern ein solides Jahresviertel. Die Prognose für die Nettoverschuldung im laufenden Jahr liege leicht über der Konsensschätzung, hieß es in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 18:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,89 €
|Abst. Kursziel*:
5,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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