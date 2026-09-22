EssilorLuxottica Aktie
Marktkap. 66,14 Mrd. EURKGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN 863195
ISIN FR0000121667
Symbol ESLOF
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum bei konstanten Währungen von 6 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 20. Oktober schrieb. Er sieht sich damit leicht unter dem Konsens für den Optikkonzern./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|Unternehmen:
EssilorLuxottica
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
250,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
146,45 €
|Abst. Kursziel*:
70,71%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
144,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,83%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
224,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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