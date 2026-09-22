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EssilorLuxottica Aktie

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144,65 EUR -3,20 EUR -2,16 %
STU
136,73 CHF -3,06 CHF -2,19 %
BRX
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Marktkap. 66,14 Mrd. EUR

KGV 53,52 Div. Rendite 1,48%
WKN wurde kopiert
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WKN 863195

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ISIN FR0000121667

Symbol wurde kopiert
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Symbol ESLOF

Jefferies & Company Inc.

EssilorLuxottica Buy

10:56 Uhr
EssilorLuxottica Buy
Aktie in diesem Artikel
EssilorLuxottica
144,65 EUR -3,20 EUR -2,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Julien Dormois rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Umsatzwachstum bei konstanten Währungen von 6 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen am 20. Oktober schrieb. Er sieht sich damit leicht unter dem Konsens für den Optikkonzern./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 20:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy

Unternehmen:
EssilorLuxottica		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
146,45 €		 Abst. Kursziel*:
70,71%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
144,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,83%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
224,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu EssilorLuxottica

10:56 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10:56 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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Nachrichten zu EssilorLuxottica

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Financial Times EssilorLuxottica overhauls management after rift with founder’s son
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