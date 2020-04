FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Fielmann nach Quartalszahlen von 52 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Resultate der Optikerkette hätten ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für 2020 und 2021 senkte er seine Prognosen, für die Zeit danach erhöhte er sie. Die Marktführerschaft in Deutschland, die sehr solide Bilanz und eine steigende Nachfrage sprächen für die Aktie./ajx/edh



