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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie

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41,89 EUR -0,10 EUR -0,24 %
STU
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Marktkap. 10,4 Mrd. EUR

KGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
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WKN 578580

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ISIN DE0005785802

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Symbol FMCQF

Bernstein Research

Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform

13:21 Uhr
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,89 EUR -0,10 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fresenius Medical Care

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform

Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
44,65 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
41,87 €		 Abst. Kursziel*:
6,64%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
41,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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