Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,4 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung von Fresenius Medical Care (FMC) mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 44,65 Euro gestartet. Mit der Markteinführung eines Geräts für die Hochvolumen-Hämodiafiltration finde die größte Produkteinführung in der Geschichte des Dialysekonzerns statt, betonte Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin ist von dem damit verbundenen Potenzial überzeugt. Die Wachstumsrate im US-Behandlungsmarkt könne mittelfristig gesteigert werden. Kurzfristig jedoch könne FMC unter Gegenwind bei den Margen leiden./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 19:26 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,65 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
41,87 €
|Abst. Kursziel*:
6,64%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
41,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,59%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|07.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|07.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|07.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|09.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|01.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital