Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie
Marktkap. 10,9 Mrd. EURKGV 12,13 Div. Rendite 3,66%
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Symbol FMCQF
Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 44,65 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Dialysekonzern habe beim operativen Gewinn die Erwartungen übertroffen, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend nach den Quartalszahlen. Die Behandlungszahlen in den USA seien allerdings gesunken./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 20:28 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fresenius Medical Care
Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
44,65 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
45,40 €
|Abst. Kursziel*:
-1,65%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
42,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,13%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Kaufen
|DZ BANK
|09:21
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|UBS AG
|08:01
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.05.26
|Fresenius Medical Care (FMC) St. Equal Weight
|Barclays Capital