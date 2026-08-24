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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Hold

09:16 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Hold" mit einem Kursziel von 26,80 Euro belassen. Das Management habe anlässlich des Rücktritts des Interimchefs Uwe Röhrhoff die Fortschritte während seiner Ägide betont, schrieb Christopher Richardson am Dienstagmorgen. Röhrhoff tritt kurz vor seinem planmäßigen Vertragsende im Oktober aus persönlichen Gründen ab./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,00 €		 Abst. Kursziel*:
3,08%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,90%
Analyst Name:
Christopher Richardson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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05.08.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
04.08.26 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
30.07.26 Gerresheimer Sell UBS AG
29.07.26 Gerresheimer Halten DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Gerresheimer AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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